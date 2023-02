Stiri pe aceeasi tema

Senatorul PNL Vlaf Pufu se arata deranjat de faptul ca de 3 ani autoritațile locale și județene din Buzau il sarbatoresc cu mare fast pe Constantin Brancuși, dar uita de fiecare data sa corecteze panoul de prezentare de la Așezamantul Brancuși.

Ellie Bamber, o tanara actrita britanica aflata in plina ascensiune si care a putut fi vazuta recent in serialele "The Serpent" si "Willow", o va interpreta pe modelul Kate Moss in filmul biografic "Moss & Freud", informeaza The Hollywood Reporter.

Filmul de actiune "S.O.S.: Aterizare fortata/ Plane", cu Gerard Butler in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, informeaza News.ro.

Premierul Nicolae Ciuca susține ca, in premiera, investițiile sunt o componenta mai importanta a bugetului decat consumul, tocmai de aceea Romania trebuie sa se comporte ca o țara care iși știe locul in marile organisme internaționale.

"Avatar: Drumul apei" a depașit incasarile lui "Top Gun: Maverick" in primele trei saptamani in cinematografe, adunand 1,51 miliarde de dolari la nivel mondial incepand cu 16 decembrie, potrivit datelor Box Office Mojo citate de CNBC.

S-a schimbat norocul pentru un roman din Spania. Vasile a facut infarct in octombrie, dar a castigat la loterie in decembrie, scrie Digi24.ro.

Satul Rașinari din județul Sibiu este marele caștigator al Romaniei in cadrul celei de-a doua ediții a competiției mondiale „Best Tourism Villages", a anunțat marți Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 reprezinta, de peste un secol, certificatul de nastere al Romaniei Mari, cea mai sfanta si memorabila zi din istoria noastra bimilenara, transmite deputatul PSD Elena Dinu.