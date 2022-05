Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Kremlin a informat MAE Roman ca a decis declararea ca personae non gratae 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, ca raspuns la declararea personae non gratae de catre Romania, la 5 aprilie 2022, a 10 persoane care activau in cadrul Ambasadei Federației…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- Guvernul a aprobat, sambata, acordarea de facilitati si gratuitati pentru cetatenii care vin din Ucraina, pentru transportul rutier, feroviar, naval si aerian. „Astazi a avut loc sedinta task-force-ului dedicat situatiei din Ucraina, urmata de o sedinta de Guvern in care a fost aprobata hotararea privind…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 21.003 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 10.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care…

- Peste 6.600 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, sambata, pana la ora 12.00, potrivit datelor Poliției de Frontiera. In total, de la declanșarea conflictului asupra Ucrainei de catre Rusia, in Romania au ajuns și au ramas aproximativ 14.000 de cetațeni ucraineni, dintre care 54 au cerut protecția…