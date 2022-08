Un autoturism Toyota Land Cruiser Prado a explodat in apropiere de satul Bolshiye Vyazemy din regiunea Moscova, iar in urma exploziei șoferul a murit, informeaza agenția rusa TASS, citand agențiile de aplicare a legii. „Un autoturism Land Cruiser Prado a explodat in apropiere de satul Bolshie Vyazemy. Șoferița care se afla in mașina a murit”, […] The post VIDEO. Fiica lui Aleksandr Dugin, numit „creierul lui Putin”, a murit intr-o explozie de mașina langa Moscova. Imagini cu tatal ajuns la fața locului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .