- Xabi Alonso, 42 de ani, antrenorul lui Bayer Leverkusen, liderul Bundesligii, a contestat vehement la ultima conferința de presa planul care ar putea afecta peste 20 de milioane de germani. Un proiect pus la cale de partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania și de neonaziști. In Germania,…

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) va face presiuni pentru organizarea unui referendum privind apartenența Germaniei la Uniunea Europeana, daca va ajunge vreodata la putere in țara, a anunțat co-președinta formațiunii, Alice Weidel, potrivit Politico.Partidul dorește reformarea…

- In Germania, membrii partidului de dreapta Alternativa pentru Germania, impreuna cu alți reprezentanți de dreapta, au discutat un plan de expulzare a tuturor migranților din țara, a relatat publicația germana Spiegel. La sfirșitul lunii noiembrie 2023, politicieni de rang inalt din cadrul partidului…

- Partidul Social Democrat (PSD) Bihor a transmis marti un mesaj la inceput de an in care arata ca se doreste a fi alternativa de stanga, de dezvoltare a orasului, la Partidul National Liberal (PNL), o alternativa "la modelul politic al liderului autocratic, a toate cunoscator", a declarat marti, in conferinta…

- Criticii l-au mai acuzat pe fostul președinte republican ca i-a laudat pe dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un și pe liderul autoritar maghiar Viktor Orban, in vreme ce l-a citat pe un alt om pe care il admira - Vladimir Putin, scrie Politico. Casa Alba a criticat dur retorica anti-migrație a fostului…

- Filiala suedeza Fridays for Future, din care face parte Greta Thunberg, si-a reiterat marti solidaritatea cu palestinienii din Gaza, ca raspuns la criticile aduse miscarii climatice in legatura cu conflictul Israel-Hamas, relateaza France Presse, conform AGERPRES.La sfarsitul lunii octombrie, in…

- In acest context, Manfred Weber a indemnat statele membre sa finalizeze acordul privind migrația, care ar trebui sa ajute UE sa faca mai ușor fața numarului mare de solicitanți de azil sosiți din Africa și Orientul Mijlociu, scrie Politico.Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber,…

- Klaus Iohannis a fost decorat in Africa, de președintele din Capul Verde, cu ordinul Amilcar Cabral, cea mai inalta decorație a acestui stat.In total, președintele a strans pana in prezent nu mai puțin de 27 de decorații, sub diferite forme. In Germania, de exemplu, președintele a primit Marea Cruce…