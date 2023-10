VIDEO Festival pentru promovarea dovleacului, bun pentru supe, tocănițe și plăcinte Articolul VIDEO Festival pentru promovarea dovleacului, bun pentru supe, tocanițe și placinte se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Placinte, sarmale sau dulceața, toate acestea au un ingredient comun in aceste zile, dovleacul. Bun la toate, aceasta leguma și-a caștigat un loc de cinste la Buzau unde are dedicat chiar și un festival. Producatorii agricoli din Buzau, ajutați de un cunoscut bucatar, și-au unit forțele pentru a le demonstra turiștilor cat de multe bunatați […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

