- Controversatul artist britanic Morrissey (60 de ani) duce de mai mult timp o campanie impotriva ziarului The Guardian, iar in weekend, la un concert sustinut in Statele Unite, a purtat un tricou cu un mesaj sugestiv, informatia fiind difuzata chiar de publicatie.

- In aceasta vara piața imobiliara a batut un record fara precedent in istoria Moldovei, anunța economistul Veaceslav Ionița. In opinia lui, atingerea acestui record a fost posibila grație moldovenilor care muncesc peste hotare și trimit bani acasa.

- Membrii fondatori ai Cenaclului Flacara povestesc inceputurile celui mai important fenomen cultural al Romaniei comuniste. Lansat in 1973, a adunat zeci de mii de spectatori pe stadioane si in sali polivalente pana in 1985, cand a fost interzis de regimul represiv.

- Schimbarile climatice nu sunt povești, iar un exemplu in acest sens este, fara doar și poate, Groenlanda. Dupa ce in urma cu cateva luni a pierdut peste doua miliarde de tone de gheața, acum temperaturile sunt atat de ridicate, incat localnicii fac plaja.

- Cuplul de francezi risca acum pana la șase ani de inchisoare, potrivit The Guardian. Ei au luat 14 sticle de nisip. Nisipul a ajuns sa cantareasca 40 de kilograme. Polițiștii de frontiera au descoperit nisipul de pe plaja Chia, din sudul insulei italiene, pus in 14 sticle de plastic, in portbagajul…