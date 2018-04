Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) viseaza la trofeul Fed Cup dupa calificarea in Grupa Mondiala a competiției. Romania a trecut de Elveția și s-a calificat in Grupa Mondiala, unde poate intalni Franța, SUA, Cehia sau Belarus, in cazul in care Germania nu trece de Cehia (nemțoaicele sunt conduse cu 2-1…

- Fed Cup, semifinale. Germania – Cehia 2-0 și Franța – SUA 1-1 SAMBATA GERMANIA – CEHIA 0-2 Julia Goerges – Petra Kvitova 3-6, 2-6 Angelique Kerber – Karolina Pliskova 5-7, 3-6 FRANȚA – SUA 1-1 Pauline Parmentier – Sloane Stephens 6-7 (3), 5-7 Kristina Mladenovic – Coco Vandeweghe 1-6, 6-3, 6-2 Post-ul…

- Echipa Cehiei conduce cu scorul de 2-0 Germania, la Stuttgart, dupa primele doua meciuri ale intalnirii contand pentru semifinalele FedCup. In primul meci, Petra Kvitova (10 WTA) a invins-o pe Julia Goerges (11 WTA), iar in al doilea Karolina Pliskova (6 WTA) a dispus de Angelique Kerber.

- Simona Halep va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu,…

- Romania va juca pentru un loc in grupa de elita cu una dintre Belarus, Elvetia, Belgia sau Olanda. Aceste patru echipe au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale principale: Belarus – Germania 2-3 Cehia – Elvetia 3-1 Belgia – Franta 2-3 Olanda – SUA 0-3 ROMANIA - CANADA…

- Cehia s-a calificat in semifinalele Fed Cup, dupa ce a invins Elvetia, scor 3-1, duminica, la Praga. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4. La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu sambata pe Viktorija Golubic…

- La finalul acestei saptamani va avea loc meciul din FED Cup dintre echipele Romaniei si Canadei. Cea mai importanta absenta in lotul echipei noastre este aceea a numarului doi mondial, Simona Halep. Aceasta nu va juca impotriva echipei Canadei, iar acum va vom prezenta cifrele Simonei in meciurile…