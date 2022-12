VIDEO! Fără Hristos nu putem face nimic pentru binele nostru și pacea lumii: IPS Teofan în Pastorala de Crăciun „Fara Hristos nu putem face nimic pentru binele nostru și pentru pacea lumii”, transmite Mitropolitul Teofan in Pastorala de Craciun din acest an. Ierarhul deplange atmosfera apasatoare creata in contextul razboiului din vecinatate. „Conștiința ca suntem impreuna-patimitori cu cei aflați in suferinta din cauza razboiului, ca apartinem aceluiași Trup tainic al lui Hristos, ar trebui sa cuprinda de cutremurare intreaga noastra ființa. Cand un madular al trupului este atins de durere, toate madularele sufera”, scrie Inaltpreasfințitul Parinte Teofan. Dar condiția esențiala a pacii este sa-i face… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

