VIDEO | Familie din Mehedinți, șocată și scârbită de conținutul oribil pe care l-au găsit într-o conservă de la Carrefour O familie din județul Mehedinți a achiziționat recent mai multe conserve de pește in sos de roșii pentru consumul lor, fara sa se g gandeasca ca vor face o descoperire șocanta. Atunci cand au deschis acele cutii de conserve, pe langa peștele din interior, au observat cu stupoare niște nevertebrate inferioare plutind in acel sos roșu. Intreaga familie a fost extrem de dezgustata și a sesizat imediat problema, cerand explicații pentru aceasta situație inadmisibila. Siguranța alimentara pare sa fie compromisa la orice pas, astfel ca, nici macar alimentele aflate in conserve, care se presupune ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Mehedinți a cumparat mai multe conserve de pește in sos roșu pentru consum, insa nu s-au gandit niciodata ce aveau sa gaseasca in ea. Pe langa pește, aceștia au descoperit niște animale nevertabrate inferioare, care inotau in acele cutii. Clienții dezgustați au reclamat imediat problema,…

- Imagini care-ti taie pofta de mancare! O familie din Mehedinți a cumparat cateva conserve de peste de la magazin. In momentul in care au deschis cutia pentru consum, au fost șocați. Produsul avea viermi.

- Populația civila din Fașia Gaza, care incearca sa paraseasca zona in care se anunța un conflict major intre militanții Hamas și forțele israeliene, traiește in condiții greu de imaginat. BBC a reușit sa stea de vorba cu un barbat a carui familie de 16 persoane sta de cateva zile blocata in sudul Fașiei,…

- Elena Halalu, o romanca blocata alaturi de familia ei in Fașia Gaza, cere disperata ajutorul autoritaților romane: ”Nu mai avem mancare, suntem fara curent, fara apa, nu mai avem nimic!”.

- Georgeta mai are doua surori cu care spune ca nu are o relație apropiata. Una dintre ele, Claudia, are o alta varianta a poveștii, dupa ce Georgeta a spus ca mama ei a murit cu zile, in azilul improvizat de sora ei.

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza ZILELE RECOLTEI, ediția a II-a – expoziție de produse cu vanzare, pe 30 septembrie – 1 octombrie 2023. Peste 60 producatori importanți de legume, fructe, preparate alimentare tradiționale și crame celebre se vor reuni…

- Vara, cu zilele ei caniculare ne face deseori sa ne schimbam obiceiurile alimentare. De fapt, caldura in exces ne face uneori sa ne pierdem pofta de mancare sau sa ne indreptam catre alimente mai lejere. Carnea este, de exemplu, un aliment greoi, care se digera in multe ore, insa dintre tipurile de…