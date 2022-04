VIDEO Explozii la sediul Ministerului Securităţii din Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria Mai multe explozii au fost raportate luni, la sediul Ministerului Securitatii Publice de la Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria. Conform AFP, citata de agerpres.ro, politia transnistriana a anuntat ca a avut loc un atac cu lansatoare de grenade care nu s-a soldat cu raniti. „Ferestrele etajelor superioare au fost sparte. O coloana de fum iese din […] Articolul VIDEO Explozii la sediul Ministerului Securitatii din Tiraspol, capitala regiunii separatiste Transnistria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc la Ministerul Securitatii de Stat din Tiraspol, capitala regiunii separatiste moldovenesti Transnistria, a anuntat postul de televiziune TSV. Postul a aratat ferestrele si usile cladirii aruncate in aer. La fata locului au fost prezentate echipaje de pompieri, scrie Reuters.…

- Mai multe explozii au fost raportate in apropierea cladirii Ministerului Securitații de Stat din Tiraspol, capitala regiunii separatiste moldovenesti Transnistria. La fata locului au fost prezentate echipaje de pompieri.

- Mai multe explozii au avut loc astazi, 25 aprilie 2022 la sediul Ministerului Securitatii de Stat din republica separatista Transnistria.Din primele informatii, acesta pare ca a fost atacat cu un lansator de grenade, informeaza Biziday.ro.Potrivit presei moldovene si informatiilor care circula pe retele…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 15 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, descrie…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- FC Buzau și Metaloglobus București și-au imparțit victoriile in dubla amicala stabilita in aceasta pauza competiționala. Daca sambata, in Crang, in prima dintre cele doua dispute s-au impus bucureștenii, scor 2-1, buzoienii și-au luat revanșat in meciul al doilea, care a avut loc miercuri la pranz pe…