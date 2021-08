Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence, relateaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat difuzat de agentia sa de propaganda Amaq, SI sustine ca unul dintre combatantii sai s-au apropiat la mai putin…

- Cel putin 64 de persoane, inclusiv patru militari americani, au fost ucise in dublul atac sinucigas comis joi in zona Aeroportului din Kabul, afirma oficiali afgani si din cadrul armatei americane.

- Un al treilea atentat a avut loc in apropierea aeroportului din Kabul. Conform datelor preliminare, de data aceasta o camioneta a talibanilor a fost aruncat in aer de o bomba, informeaza Canalul de stiri NEXTA pe canalul de Telegram. Anterior, cel putin 64 de persoane, inclusiv 10 militari…

- O explozie puternica a avut loc joi, la una dintre intrarile in aeroportul din Kabul. Se pare ca numeroase persoane au fost ranite in urma unui atac sinucigaș. Forțele occidentale aveau informații ca la aeroport urmeaza sa se produca un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat și a fost…

- O explozie a avut loc la aeroportul Hamid Karzai din Kabul, informația a fost confirmata de Pentagon. Trei soldați americani au fost raniți. O alta sursa, talibana, susține ca numarul victimelor ar fi de 11, incluzand morți și raniți. Știre in curs de actualizare.

- Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale, informeaza Agerpres . Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane. Explozia…

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de „zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat oficiali…

- FOTO VIDEO| EXPLOZIE și incendiu la Rafinaria Petromidia din Navodari. Doi oameni au fost raniți, iar planul ROȘU a fost activat O explozie s-ar fi produs la Rafinaria Petromidia din Navodari astazi, 2 iulie. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. Prefectul județului Constanța, Silviu…