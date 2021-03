VIDEO #ExplorareMartiana: Roverul Perseverance a parcurs primii metri pe Marte NASA a anuntat vineri ca roverul Perseverance si-a rotit cu succes rotile pe planeta Marte pentru prima data de la asolizarea din urma cu doua saptamani, deplasandu-se cativa metri, transmite AFP. In timpul acestui prim traseu realizat joi dupa-amiaza si destinat verificarii bunei functionari a sistemului, vehiculul echipat cu sase roti a avansat patru metri, apoi a facut o rotatie spre stanga, dupa care a efectua o manevra in spate de aproximativ 2.5 metri. News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater - prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de eventualele…

- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater – prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de eventualele…

- Perseverance, roverul construit de NASA care este si cel mai avansat laborator de astrobiologie trimis vreodata pe o alta planeta, a coborat joi prin rarefiata atmosfera martiana si a asolizat in siguranta in interiorul unui vast crater - prima oprire pe drumul sau, in cautarea urmelor lasate de eventualele…

- Roverul Perseverance, apartinand NASA, a ajuns cu bine la suprafata planetei Marte, joi, dupa o calatorie de aproximativ 480 de milioane de kilometri. Toate etapele premergatoare asolizarii, desfasurate in intervalul celor "7 minute de teroare" in care NASA nu poate transmite comenzi in…

- Roverul Perseverance, apartinand NASA, se apropie de Marte, planeta pe care va asoliza dupa o calatorie de aproximativ 480 de milioane de kilometri, transmite DPA. Etapa de asolizare este supranumita "cele 7 minute de teroare" pentru ca este foarte periculoasa, iar NASA nu poate controla…

- ​NASA vrea joi seara sa așeze cu succes pe suprafața lui Marte al cincilea rover în 25 de ani, iar Perseverance, pentru care investiția totala a fost de 2,7 miliarde dolari, este cel mai sofisticat și conține o mulțime de experimente științifice. Drumul catre punctul final de amartizare - Jezero…

- Perseverance, noul rover autonom construit de NASA pentru a cerceta suprafata planetei Marte, pe care va asoliza la 18 februarie, va avea si capacitatea de a inregistra sunetele acestei planete, conform NASA. Roverul este dotat cu o pereche de microfoane care vor oferi posibilitatea de a inregistra…

- Roverul Perseverance, care va asoliza pe Marte la data 18 februarie, trebuie sa culeaga primele mostre de sol de pe aceasta planeta si sa le depoziteze intr-o locatie prestabilita de unde vor fi preluate de o misiune ulterioara si aduse pe Pamant pentru a fi analizate din punct de vedere fizic, chimic,…