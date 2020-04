Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Intervenție al Guvernului 5,864 milioane lei pentru procurarea combinezoanelor de protecție in scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19, precum și pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor angajate in sistemul medical care au contractat…

- Sport Austria, organismul care reprezinta miscarea sportiva, a cerut un ajutor de minimum 100 de milioane de euro pentru ca sportul sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, informeaza AFP."Fondul de sustinere pentru sport trebuie sa fi de cel putin 100 de milioane…

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezerva al Guvernului 36,028 milioane lei catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție cu scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

- Guvernul se reunește in ședința in aceasta seara. Pe ordinea de zi: suplimentarea bugetului Sanatații pentru pregatirea spitalelor sa primeasca pacienti cu COVID-19 Executivul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti, printr-o hotarare, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva…

