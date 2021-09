Cupa Regelui la Fotbal, pe noul stadion din Ghencea

Cupa Regelui la Fotbal are loc în perioada 10-12 septembrie, cadrul Complexului Sportiv Steaua București, sub sub Înaltul patronaj al Casei Regale a României. Competiția este adresată copiilor, având a start 1575 de sportivi, din 105 echipe, fiind unul dintre cele mai mari turnee de fotbal juvenil.… [citeste mai departe]