VIDEO Eurovision 2021: Concursul a fost câştigat de Italia - UPDATE Trupa italiana Maneskin a fost declarata câstigatoarea ediției din acest an a concursului de muzica Eurovision, desfasurat în Olanda si a carui finala a fost transmisa în direct la televiziune în noaptea de sâmbata spre duminica.

Grupul alcatuit din patru membri, trei baieti si o fata, a avut o prestatie puternica, impresionând cu o piesa rock foarte antrenanta, în stil &"garage rock&", intitulata &"Zitti e buoni&", care s-a aflat în fruntea pronosticurilor specialistilor, scrie Agerpres. Gratie unui important impuls al voturilor din partea publicului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Eurovision 2021 a fost caștigat de reprezentantul Italiei. Pe locul doi s-a clasat Franța, iar pe trei Elveția. Reprezentanții Islandei au primit locul patru, iar Ucraina este pe cinci. Republica Moldova, reprezentata in acest an de Natalia Gordienko s-a clasat pe locul…

- Ore numarate pana reprezentanta țarii noastre, Natalia Gordienko va evolua in cea de-a doua semifinala a concursului de muzica Eurovision Song Contest, cu piesa „Sugar”. Alaturi de Moldova vor concura 16 țari, dintre care doar 10 artiști vor trece in finala concursului. Este vorba despre Austria, Polonia,…

- Prima semifinala a concursului cântecului european a avut loc marti seara, reprezentanta României, clujeanca Roxen, interpretând melodia „Amnesia”, care nu s-a calificat în cele din urma în finala Eurovision din acest an.…

