Un politist a fost lovit violent, cu masina, de un sofer care a stationat neregulamentar in zona Garii de Nord, a anuntat Sindicatul Europol, sambata, pe Facebook. "Politist lovit violent de un sofer. Un autoturism stationat neregulamentar in zona Garii de Nord din Bucuresti, pe modul 'avarii', a fost atentionat de un politist sa se puna in miscare. Soferul nu a 'suportat' critica si a devenit agresiv in exprimare. Iar in momentul in care politistul a coborat din autospeciala, pentru a-l legitima si a lua masurile legale, soferul a demarat in tromba lovindu-l violent pe colegul…