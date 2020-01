VIDEO Erdogan și Putin au inaugurat gazoductul TurkStream care alimentează Turcia și Europa cu gaz rusesc Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau rus Vladimir Putin au inaugurat oficial miercuri gazoductul TurkStream care simbolizeaza reconcilierea lor și va transporta peste 30 de miliarde de metri cubi de vaz rusesc în Turcia și Europa, relateaza AFP.

În cadrul unei ceremonii cu mare fast la Istanbul, Erdogan a calificat deschiderea acestui gazoduct drept &"un eveniment istoric pentru relațiile turco-ruse și harta energetica regionala&". &"Parteneriatul între Rusia și Turcia se întarește în toate domeniile în ciuda eforturilor celor care se opun&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

