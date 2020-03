VIDEO Emoționant. Poliția dintr-un orășel spaniol a ieșit pe străzi și le-a cântat oamenilor Poliția spaniola din orașelul Algaida a ieșit pe strazi pentru a le aduce un zâmbet pe fețele celor izolați la domiciliu. Ei ies din mașini și încep sa cânte în fața oamenilor care îi aplauda.



Poliția din Algaida a ieșit pe strazile orașelului în misiune. De data aceasta, nu au arestat pe nimeni. În schimb, i-au bucurat pe oameni cântându-le.



Ofițerii au cântat un cântec tradițional din Mallorca, iar unul dintre aceștia a cântat chiar la chitara. Filmulețul a fost urcat pe rețelele de socializare unde a devenit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

