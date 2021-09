Stiri pe aceeasi tema

- RuPaul cu „Drag Race” si Bo Burnham cu „Inside”, „The Crown” si „Last Week Tonight with John Oliver”, „The Queen’s Gambit”, „Saturday Night Live” si „The Mandalorian” sunt castigatori ai trofeelor Creative Arts Emmy, acordate duminica, in doua ceremonii.

- “The Queen’s Gambit”, “The Mandalorian”, “Saturday Night Live”, “The Crown” si “Pose” se numara intre principalii castigatori ai primei runde Creative Arts Emmy Awards, care au fost acordate sambata seara la Los Angeles. Netflix s-a impus intre retele si platforme de streaming, cu 12 victorii,…

- Datorita asemanarii sale cu Mark Hamill, actorul care l a jucat pe Luke in seria Star Wars, fanii au cazut de acord ca Sebastian Stan ar fi candidatul perfect pentru acest rol.Sebastian Stan s a nascut la data 13 august 1982, la Constanta.Este un actor roman stabilit in SUA, cunoscut pentru rolul sau,…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…

- Cei care participa la ceremoniile Emmy sunt obligața sa prezinte dovada vaccinarii anti-Covid-19. Cea de-a 73-a editie a Primetime Emmy Awards, gazduita de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenta fizica limitata, la Los Angeles, si va fi transmisa de CBS si Paramount Plus.…

- Serialele ''The Crown'' si ''The Mandalorian'' conduc in topul nominalizarilor anuntate marti la premiile Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune, informeaza Reuters. HBO si HBO Max au primit cele mai multe nominalizari, 130, urmate…

- Serialele ”The Crown”, ”Bridgerton”, ”Ted Lasso”, ”The Kominsky Method” si miniseria ”Mare of Easttown” se numara intre productiile nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Primetime Emmy.