- Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, dupa anunțul candidaturii la șefia PNL ca inainte de a lua decizia a discutat cu președintele in funcție, Ludovic Orban: „Am facut și fac parte din echipa domnului președinte”, a spus Cițu. Intrebat, dupa anunțul privind candidatura la șefia PNL,…

- Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține ca anunțul candidaturii lui Florin Cițu la șefia gruparii politice dovedește ca partidul are resursa umana și ca se așteapta la o „competiție frumoasa”. „Avem in fața o competiție frumoasa, o ocazie de a prezenta obiectivele,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, la cald, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia partidului, ca ”avem o competiție furmoasa”, care ”arata românilor ca liberalii au resurse umane puternice și este un partid capabil sa asigure buna guvernare”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Cițu a facut precizari, luni, despre vaccinul anti-COVID in Romania, dupa ce președintele PNL Ludovic Orban a a anunțat ca romanii ar putea plati pentru a fi vaccinați. Șeful Guvernului a declarat ca vaccinul anti-COVID in Romania este și ramane gratuit și ca nu este nicio discuție…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost vineri prezent la Suceava, iar liderul PNL, Ludovic Orban, a fost la Cluj-Napoca. Ambele orașe sunt adevarate fiefuri PNL (Gheorghe Flutur la Suceava, cuplul Alin Tișe & Emil Boc la Cluj). „Nu exista o campanie electorala interna. Sunt aici ca premier…

- Campanie de impadurire pe terenuri nisipoase și degradate in sudul Romaniei Premierul Florin Cîțu (stg), ministrul mediului Tanczos Barna (centru) și președintele României, Klaus Iohannis (dr). Foto: captura video (https://www.youtube.com/watch?v=qbC1M-HKzE0) Premierul Florin Cîtu…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Kanal D, ca stie ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la șefia partidului, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei. Intrebat daca ia in calcul sa se inscrie in cursa pentru președinție, Ludovic Orban a spus ca „e…