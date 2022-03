Stiri pe aceeasi tema

- EMS Floor Group, grup de companii specializate in aplicarea de pardoseli pe baza de rasini, cu sediul central in Romania, a incheiat anul 2021 cu afaceri de peste 13,5 milioane de euro, in creștere... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Indicele preturilor de consum, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a urcat la 7,9% in februarie, cel mai semnificativ avans anual din ianuarie 1982, dupa o crestere de pana la 7,5% in ianuarie. Este a sasea luna in care indicele depaseste 6%.Inflatia de baza (core inflation),…

- Grupul Garanti BBVA Romania, care reuneste banca Garanti BBVA, Garanti BBVA Credite de Consum si Garanti BBVA Leasing, a inregistrat un profit net consolidat de 166,1 milioane de lei in 2021, in crestere cu 55% fata de rezultatul din 2020, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Economia romaneasca a crescut cu 5,6% anul trecut, iar in ultimul trimestru din 2021 PIB-ul a urcat cu 2,2% fata de perioada similara din 2020, insa a scazut cu 0,5% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor semnal publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres.…

- Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat, anul trecut, cel mai mare nivel din istoria porturilor maritime romanesti – 67,5 milioane tone, ceea ce inseamna o crestere de 11,77% fata de un volum de 60,3 milioane tone in anul 2020, potrivit Companiei Nationale Administratia…

- Investitiile in startup-urile romanesti au crescut de peste trei ori in 2021, depasind 116,9 milioane de euro dupa ce, in 2020, suma raportata a fost de 30,4 milioane de euro, conform Romanian Venture Report 2021, lansat de How to Web. Suma medie investita in startup-uri s-a majorat, insa, cu peste…

- “Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, in cursul anului 2021, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 6.922.297 pasageri (in crestere cu 54,89% fata de 2020) si 92.377 de miscari de aeronave…

- Volumul de marfuri transportate rutier a inregistrat, in primele noua luni din 2021, o crestere cu 15,4% comparativ cu perioada similara a anului anterior, in timp ce transportul feroviar a avut un avans de 18,1%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, conform agerpres.…