VIDEO Elicopterul american a mai blocat o dată traficul. Când a fost tractat spre Otopeni Elicopterul american care a aterizat forțat, joi dimineața, in Piața Aviatorilor, dupa o defecțiune tehnica intervenita in timpul unui zbor de antrenament, a fost tractat catre baza aeriana 90 Otopeni, a Forțelor Aeriene Romane, joi dupa-amiaza. Elicopterului i s-au demontat elicele și a fost luat din Piața Charles de Gaulle dupa aterizarea forțata, in mijlocul […] The post VIDEO Elicopterul american a mai blocat o data traficul. Cand a fost tractat spre Otopeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar american care participa la un exercițiu de antrenament a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle, din cauza unei defecțiuni. Momentul a fost surprins in mai multe filmari. Elicopterul, un Black Hawk, a aterizat in sensul giratoriu și a lovit mai mulți stalpi de electricitate,…

- The post Incident aviatic in București. Un elicopter american a aterizat de urgența pe Bulevardul Aviatorilor. Trafic blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane. Traficul feroviar intre Busteni si Azuga a fost blocat. Incendiul a fost observat de impiegatul din gara Bușteni, fiind anunțat la ora 4.34. Potrivit Inspectoratului…

- Cei doi barbați, care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia, au fost transferați, luni, la o clinica din Germania. „O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach…

- Cei doi barbați, care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia, au fost transferați, luni, la o clinica din Germania. „O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach…

- Traficul este blocat pe Autostrada Sibiu Deva dupa ce o mașina incarcata cu bauturi s-a rasturnat și a luat foc. Coloanele de mașini se intind pe doi kilometri. La fața locului sunt mai multe echipaje de pompieri și poliție. Accidentul a avut loc pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu-Deva, in…

- Traficul a fost blocat, marți, pe DN 79, in județul Bihor, dupa ce un TIR, un autoturism și o autoutilitara au fost implicate intr-un accident. Dupa persoane au fost ranite ușor. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca pe DN 79 Oradea-Arad, la kilometrul 102+900 de metri, in zona localitații…

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…