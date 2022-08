Un judecator federal american a condamnat vineri la inchisoare pe viața un membru al unei grupari a Statului Islamic, cunoscuta sub numele de „The Beatles” pentru implicarea intr-un complot de luare de ostatici care a dus la uciderea unor jurnaliști americani și a unor lucratori umanitari in Siria. Un militant ISIS a fost condamnat vineri la inchisoare pe viața de catre un tribunal federal. El Shafee Elsheikh, in varsta de 33 de ani, a fost gasit vinovat de un juriu la inceputul acestui an pentru conspirație in vederea uciderii a patru ostatici americani: James Foley, Steven Sotloff – ambii jurnaliști,…