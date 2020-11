Politisti de la Serviciul Antidrog Bucuresti si procurorii DIICOT au indisponibilizat droguri in valoare de aproximativ un milion de euro, respectiv 96,2 kg de canabis, pregatit pentru distribuire in Capitala, precum si 80 de kg de masa verde si 100 de plante de canabis, dar si cocaina si ecstasy. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 1 - 31 octombrie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul…