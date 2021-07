Stiri pe aceeasi tema

- „Marcam astazi o zi cu totul speciala, incarcata de emoție și, mai ales, de recunoștința. Ori de cate ori vorbim despre eroii Romaniei, despre cei mereu gata de sacrificiul suprem pentru patria noastra, avem poate tendința sa ne gandim mai degraba la trecut. Insa eroismul și iubirea de țara sunt și…

- Ceremonie militara in capitala Foto: Arhiva/ Agerpres. O ceremonie militara are loc miercuri în capitala, cu ocazia încheierii misiunii armatei României în Afganistan. Potrivit Ministerului Apararii Nationale, cu aceasta ocazie vot defila pe sub Arcul de Triumf detasamente…

- Armata Romana incheie dupa aproape 20 de ani misiunea in Afganistan. Momentul va fi marcat cu o ceremonie care va avea loc miercuri, la Arcul de Triumf. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu vor fi prezenți. In cei aproape 20 de ani de prezența in teatrul de operații din Afganistan, Armata…

- Ceremonie militara, la incheierea misiunii Armatei Romaniei in Afganistan Foto arhiva Sunt anuntate restrictii de circulatie miercuri în capitala. De la ora 10:00, la Arcul de Triumf, va avea loc o ceremonie militara ce va marca încheierea misiunii Armatei României…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis decorarea Muzeului National Cotroceni cu Ordinul "Meritul Cultural", Categoria F (Promovarea culturii) in grad de Cavaler, cu ocazia implinirii a 30 de ani de la infiintare, informeaza Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa. Seful statului a transmis…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a lui Musi-Mihail Cernea, Evron Jehuda si Moshe Yassur, supravietuitori ai Pogromului de la Iasi, din 1941, a informat Administrația Prezidențiala. Șeful statului a conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, la sediul ministerului, cu generalul-maior David H. Tabor, comandantul Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale ale SUA in Europa (SOCEUR). Agenda intalnirii a cuprins teme precum evolutiile de securitate la nivelul Regiunii…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește, marți, in condițiile tensiunilor Rusiei cu Occidentul, pe ordinea de zi fiind și ”starea de securitate in regiunea Marii Negre”.Administrația prezidențiala a anunțat ca ședința CSAT va avea loc marți, de la ora 16.00, potrivit HotNews.Pe ordinea de zi…