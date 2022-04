Stiri pe aceeasi tema

- Șeful administrației regionale de stat din Zaporojie, Oleg Buryak, a acuzat duminica seara armata rusa ca l-a rapit pe fiul sau, Vladislav, in varsta de 16 ani, informeaza platforma Nexta, intr-o postare pe contul de Twitter. „Fiul meu a fost rapit. Rușii l-au rapit. Are doar 16 ani. Nu știu unde este…

- Batalionul Azov a acuzat luni Rusia ca a folosit o substanța otravitoare necunoscuta impotriva forțelor ucrainene și civililor din orașul-port asediat Mariupol, relateaza The Kyiv Independent și Nexta TV. ⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance…

- Armata rusa le-a ras in cap pe femeile din forțele militare ale Ucrainei care au fost luate prizoniere, in semn de "umilința, aroganța și dispreț", a anunțat duminica Dmytro Lubinets, șeful Comisiei pentru Drepturile Omului din parlamentul Ucrainei, potrivit publicației The Kyiv Independent.⚡️ Russian…

- O scurgere de amoniac a fost anuntata la o uzina de produse chimice din Sumi, conform guvernatorului regiunii Dmitro Jivitki, citat de BBC.Jivitki a avertizat ca persoanele aflate pe o raza de cinci kilometri de uzina Sumihimprom trebuie sa paraseasca zona, deoarece gazul este periculos.Fii…

- O scurgere de amoniac a fost anuntata la o uzina de produse chimice din Sumi, conform guvernatorului regiunii Dmitro Jivitki, citat de BBC. Jivitki a avertizat ca persoanele aflate pe o raza de cinci kilometri de uzina Sumihimprom trebuie sa paraseasca zona, deoarece gazul este periculos. ⚡️Ammonia…

- Cel putin trei explozii puternice au fost auzite de mai multi jurnalisti ai AFP in centrul Kievului, marti dimineata, fara ca originea lor sa fie deocamdata cunoscuta. Un jurnalist al AFP a vazut de asemenea o coloana de fum inaltindu-se in departare, insa nu s-a putut deplasa pina acolo din cauza unei…

- Cel putin trei explozii puternice au fost auzite de mai multi jurnalisti ai AFP in centrul Kievului, marti dimineata, fara ca originea lor sa fie deocamdata cunoscuta. Un jurnalist al AFP a vazut de asemenea o coloana de fum inaltandu-se in departare, insa nu s-a putut deplasa pana acolo din cauza unei…

- UPDATE, ora 08:10: Cel putin trei explozii puternice au fost auzite de mai multi jurnalisti ai AFP in centrul Kievului, in aceasta dimineata, fara ca originea lor sa fie deocamdata cunoscuta.Un jurnalist al AFP a vazut de asemenea o coloana de fum inaltandu-se in departare, insa nu s-a putut deplasa…