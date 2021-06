Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse.

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse, citat de agerpres.

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una este în stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze înca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse. Pompierii au fost…

- Pompierii au fost chemati in jurul orei 00:30 pentru prabusirea acestor doua imobile de trei etaje situate in zona Porte de Bourgogne, in centrul vechi al orasului.In momentul dezastrului, una din cladiri era goala, acolo efectuandu-se lucrari de renovare, iar in cealalta locuiau noua persoane, potrivit…

- Trei persoane au fost ranite, dintre care una in stare grava, dupa ce doua cladiri din centrul orasului Bordeaux (sud-vestul Frantei) s-au prabusit duminica seara din cauze inca necunoscute, au anuntat pompierii si primaria orasului, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. Pompierii au fost…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, in noaptea de marți spre miercuri, in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in jurul orei 1.55, apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism, in…