Doua autospeciale performanțe, destinate intervențiilor in situații de urgența, au intrat in dotarea Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea, serviciu aflat in subordinea Consiliului Județean. „Județul Vrancea, cunoscut pentru frumusețea și dificultatea zonelor sale montane, beneficiaza de aceste autospeciale de intervenție care vor facilita deplasarea rapida pe terenuri accidentate, acordarea primului ajutor calificat și transportul victimelor […] Articolul VIDEO: Doua autospeciale performante au intrat in dotarea Salvamont Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .