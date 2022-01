VIDEO Donald Trump, cel mai clar indiciu de până acum că va candida din nou în 2024 Fostul președinte american Donald Trump a dat cel mai clar semn de pâna acum ca intenționeaza sa candideze din nou la președinția Statelor Unite în 2024, relateaza Insider.



Într-o înregistrare video facuta la unul dintre cluburile deținute de Trump în Florida, unul dintre partenerii de golf ai lui Donald Trump afirma: &"Primul la lovitura, al 45-lea președinte al Statelor Unite&".



&"Al 45-lea și al 47-lea&", raspunde Donald Trump zâmbind înainte de a fi aplaudat de celelalte persoane prezente.



View this post on Instagram

