VIDEO. Doliu în Rusia: A murit designerul favorit al familiei Putin Celebrul creator de moda rus Veaceslav (Slava) Zaitev, supranumit de presa occidentala ”tarul modei sovietice”, a murit duminica, 30 aprilie, la varsta de 85 de ani, in urma unei boli indelungate, informeaza AFP. ”Da, a decedat”, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a casei sale de moda din Moscova, Kira Burenina, confirmand informatiile aparute in presa rusa. In 2003, Zaițev a fost invitat sa creeze haine pentru soția de atunci (divorțul a fost anunțat in 2013) a președintelui Vladimir Putin, Liudmila, inainte de vizita lor in Marea Britanie. Creatorul de moda este cunoscut și pentru ca… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

