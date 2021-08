(VIDEO) Doi răniți în urma prăbușirii unui avion de mici dimensiuni la Chitila Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe un camp din Chitila, iar cele doua persoane aflate in el au scapat ca prin minune. La fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere a incendiilor, 3 echipaje SMURD și unul de descarcerare.Elicopterul SMURD a aterizat in zona accidentului și a identificat raniții, de 38 și 72 de ani. Ambele persoane era conștiente.In urma evenimentului nu s-a produs un incendiu.Din primele informații este vorba despre un avion privat.O victima preluata de ambulanta SMURD și una de elicopter SMURD. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit cu putin timp in urma in apropiere de localitatea Chitila, langa Bucuresti. Doua persoane sunt ranite, constiente, o victima a fost preluata de Ambulanta SMURD si una de elicopter. Potrivit IGSU, intervin trei autospeciale de stingere, trei masini SMURD si una…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in urma cu puțin timp in cartierul Chitila din Ilfov. Din primele informații, se pare ca doua persoane sunt in stare grava. Este vorba despre doi barbați, unul in varsta de 38 de ani, iar celalalt de 72 de ani. La fața locului intervin 3 autospeciale de stingere,…

- Sunt doua victime, policontuzionate, conștiente, carora li s-au acordat ingrijiri medicale de catre echipajul de interventie sosit cu elicopterul SMURD, la fata locului. Este vorba de 2 barbați, unul de 38, celalat de 78 de ani. Ambele victime au fost transportate, conștiente, la Spitalul Floreasca.Stire…

- Un avion privat s-a prabușit pe un camp, pe raza localitații Chitila, a informat marți, 10 august, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Potrivit comunicatului, la fața locului au intervenit 3 autospeciale de stingere, 3 mașini SMURD și o descarcerare. Elicopterul SMURD a aterizat…

- Avion de mici dimensiuni prabusit pe raza localitatii Chitila, pe un camp. Intervin 3 autospeciale de stingere, 3 smurd, 1 descarcerare. Elicopterul SMURD a aterizat in zona accidentului si a identificat 2 persoane ranite, constiente. In urma evenimentului nu s-a produs un incendiu. Din primele informatii…

- Patru mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident grav, pe DN 7 - Valea Oltului. Sunt șase persoane implicate, iar pe langa echipajele SMURD și ale Ambulanței Sibiu a fost solicitat și elicopterul. ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un…

- Victimele catastrofei sint doi barbați in virsta de 65 și 58 de ani. Oamenii legii ofera sprijin familiilor lor. In comitatul britanic West Sussex, miercuri, 30 iunie, un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, in urma careia au decedat doua persoane, a declarat serviciul de presa al poliției regionale…