Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.247 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Balș”, a declarat, intr-o discuție cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pe care aceasta a transmis-o live pe Facebook, faptul ca se va face testarea pentru coronavirus a unui eșantion de...

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Cantareața Irina Rimes a ales sa ramana in casa in aceasta perioada și a reușit sa primeasca o avertizare din partea unei vecine care a fost deranjata de zgomotul din apartamentul vedetei. Citește și: Motivul pentru Irina Rimes poarta peruca. Cantareata a dezvaluit tot: "E mult mai mult de-atat"…

- Vremea frumoasa i-a scos din case pe multi bucuresteni in ciuda avertismentelor autoritatilor de a sta in case pentru a evita raspandirea noului coronavirus. Cel mai mare parc din Bucuresti, Herastrau, a fost luat cu asalt de oameni in plina stare de urgenta generata de noul coronavirus.Raed Arafat,…

- Cea mai buna jucatoare de handbal din lume si liderul echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a facut un apel catre romanii care nu inteleg cat de importanta este distantarea sociala si evitarea raspandirii noului coronavirus. ”Din pacate, multi dintre noi inca nu realizeaza gravitatea acestui virus…

- O fetita in varsta de trei ani, care suferise arsuri pe 20% din suprafata corpului, a fost transportata cu un elicopter SMURD de la Craiova la Bucuresti, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). "Noaptea trecuta, echipajul elicopterului SMURD EC-135 nr. 334, compus din locotenent-comandor…

- O fetita in varsta de trei ani, care suferise arsuri pe 20% din suprafata corpului, a fost transportata cu un elicopter SMURD de la Craiova la Bucuresti, in cursul noptii de luni spre marti, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). "Noaptea trecuta, echipajul…