Stiri pe aceeasi tema

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cer procurorilor sa investigheze conducerea țarii pentru „tradare de patrie și exces de putere” la numirea noului guvernator al Bancii Naționale, Anca Dragu, scrie jurnaltv.md. Anunțul despre sesizarea depusa la Procuratura Generala a fost facut de…

- Fosta șefa a Senatului Romaniei, Anca Dragu, a anunțat ca revine in sistemul bancar si va avea ocazia sa contribuie la accelerarea parcursului european al Moldovei. A fost numita guvernator al Bancii Naționale a Moldovei.

- ”Dupa 27 de ani de activitate profesionala, ma intorc in sistemul bancar. O noua provocare, o noua echipa pe care am avut astazi onoarea sa o cunosc si impreuna cu care voi contribui la accelerarea parcursului european al Moldovei”, a scris, marti seara, pe Facebook, Anca Dragu. Anca Dragu a fost desemnata…

- Anca Dragu a transmis in mesajul sau de Craciun ”felicitari”. Ii felicita pe toți cei care pot sarbatori și remarca ”importanța” sarbatorii, potrivit presei din Moldova. De ce e atat de importanta pentru, de acum, guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, sarbatoarea Craciunului? Pentru ca e bun prilej…

- Dacian Cioloș este cel care a promovat-o pe Anca Dragu in politica, prin numirea sa ca ministru al Finanțelor in cabinetul tehnocrat pe care l-a condus in perioada 2015-2016. Fostul premier vorbește, intr-un interviu pentru Libertatea, despre culisele numirii de atunci, dar și despre avantajele pe care…

- Banca Naționala a Moldovei are incepind de astazi un nou guvernator. Majoritatea parlamentara a adoptat cu 58 de voturi hotarirea privind numirea Ancai Dragu in funcția de guvernator al BNM, pe un mandat de șapte ani. Deputații Blocului Socialiștilor și Comuniștilor au numit decizia drept una ilegala…

- 12:55// Fostul ministru roman de Finanțe, Anca Dragu, propusa de Parlament pentru postul de președinte al Bancii Naționale a Moldovei, a primit cetațenia moldoveneasca. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvint al PAS, Adriana Vlas. 12:33// O situație neașteptata in cadrul sistemului bancar…

- In plenul Parlamentului, va fi propusa astazi pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Moldovei candidatura Ancai Dragu, dupa ce Octavian Armașu a fost demis ieri. Anunțul a fost facut de catre deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian. „Azi, in plenul Parlamentului, va fi…