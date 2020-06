Stiri pe aceeasi tema

- De azi, ecografii gratuite pentru femei in cabinetul Obstretica-Ginecologie din cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean. Ecograful primit prin donație de la SC Techno Dopo Total SRL, in perioada starii de urgența, este, de azi, 15 iunie, folosit in cabinetul de Obstretica – Ginecologie al Ambulatoriului…

- Ecograful primit prin donație de la SC Techno Dopo Total SRL, in perioada starii de urgența, este, de azi, 15.06.2020, folosit in cabinetul de Obstretica – Ginecologie al Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești. Viitoarele mamici din Argeș vor beneficia de acum…

- Numar de telefon nou pentru programarile catre cabinetele din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean: 0248.286.099! Avand in vedere numarul mare de solicitari catre Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgența Pitești (ASS), pentru evitarea aglomerației și pentru…

- Incepand de marți, 9 iunie, s-a reluat activitatea in cabinetele din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Municipal „Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onești. Aceastea au fost inchise timp de aproape trei luni, din momentul in care s-a decis ca aceasta unitate medicala sa devina spital-suport COVID-19,…

- O alta persoana din Argeș a murit din cauza coronavirusului. Aceasta este o femeie de 74 de ani, care suferea și de alte boli. “Deces 496: Femeie, 74 ani, jud. Arges. Data internare: 19.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Pitești. Data recoltare:19.04.2020. Data rezultat: 20.04.2020. Corbiditati: bronhopneumopatie,…

- Pacientii care au in continuare nevoie de consultatii, retete sau concediu medical de la medicii specialisti au mutat cozile din fata cabinetelor, in fata Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului de Urgenta Slatina.

- Ambulatoriul Spitalului Judetean Slatina, inchis in urma cu trei zile și-a reluat activitatea in aceasta dimineața, aici se vor asigura tratamentele urgente și nevoile cronice, potrivit unui comunicat al managerului unitatii, Catalin Rotea.Ambulatoriul Spitalului Județean Slatina și-asuspendat activitatea…

- Conform ultimelor ordine pentru instituirea masurilor necesare limitarii raspandirii infectiei cu virusul SARS COV 2 noul coronavirus , la nivelul unitatilor sanitare publice si private, se suspenda consultatiile programate si programabile, in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private.…