- Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, va invita vineri, 9 iunie 2023, ora 16.00, la Galeriile de Arta, Focșani, strada B-dul Unirii nr. 57 A, la evenimentul de lansare a volumului „Hasdeu. Duhuri”, autor George Cornila, colecția „Biografii romanțate”, Editura…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila: Primaria Municipiului Focșani, prin Centrul Național de Informare Turistica, a serbat luni “Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator” printr-un tur ghidat la cațiva arbori seculari din orașul nostru. Turul a inceput la Școala ”Duiliu Zamfirescu” unde…

- Astazi, Școala Gimnaziala Vanatori a fost gazda concursului județean de educație fizica ,,Fii mereu un campion!”, coordonat de profesorii Mariana Goraș și Emil Tertelici. La concurs au participat elevi de la Școala Gimnaziala Vanatori, Școala ,,Alexandru Vlahuța”, Școala ,,Ion Campineanu”, Școala Gimnaziala…

- Vineri, 28 aprilie, Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” a organizat, in parteneriat cu Primaria Municipiului Focșani și Biblioteca Județeana ”Duiliu Zamfirescu”, primul eveniment-concurs din 2023. ”Vreau sa fiu vedeta!” reprezinta preambulul unui festival de muzica pentru copiii cu varsta cuprinsa…

- Marți, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a gazduit lansarea volumului „Soldați impinși in avanpost”, aparut la Editura UZP in anul 2023, semnat de colegul nostru, Petrica Butuc. Rondelurile cuprinse in acest volum au fost lansate intr-o zi de mare importanța pentru cultura, și anume Ziua…