Stiri pe aceeasi tema

- Actualul director al sitului arheologic italian de la Paestum, germanul Gabriel Zuchtriegel, va prelua conducerea sitului antic Pompei, clasat de UNESCO in patrimoniul umanitatii, a anuntat sambata ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, transmite AFP. In cadrul unei conferinte…

- Actualul director al sitului arheologic italian de la Paestum, germanul Gabriel Zuchtriegel, va prelua conducerea sitului antic Pompei, clasat de UNESCO in patrimoniul umanitatii, a anuntat sambata ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, transmite AFP, potrivit Agerpres. In cadrul…

- Legendarul muzician Johnny Pacheco, considerat unul dintre parintii muzicii salsa, a murit luni la New York, la varsta de 85 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP. Muzician, compozitor si producator, Johnny Pacheco, nascut in 1935 in Republica Dominicana, a fondat casa de discuri Fania Records…

- A murit legenda muzicii salsa.Legendarul muzician Johnny Pacheco, considerat unul dintre parintii muzicii salsa, a murit luni la New York, la varsta de 85 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP. Muzician, compozitor si producator, Johnny Pacheco, nascut in 1935 in Republica Dominicana, a fondat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, de la ora 15.00, presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. De la ora 16.00, seful statului a convocat o sedinta cu viceprim-ministrul Dan Barna si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. Si pana…

- Cantaretul country Charley Pride, primul star de culoare al acestui gen muzical, a murit sambata in orasul Dallas la varsta de 86 de ani din cauza complicatiilor provocate de maladia COVID-19, a anuntat familia sa prin intermediul unui mesaj publicat pe site-ul artistului, informeaza DPA. …

- Fostul fotbalist care a condus naționala Italiei în victoria de la Cupa Mondiala din 1982 , Paolo Rossi, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa potrivit Reuters. Soția sa, Federica Cappelletti, a postat pe Instagram o poza în care apare alaturi de Paolo, cu mesajul…

- Inventator al unei diete care ii poarta numele, incepand din anii 1980, omul de afaceri i-a facut pe clientii sai bogati sa piarda kilograme in schimbul unor sume mari de bani, in centrele sale de lux de la Merano, un oras balnear din Tirolul de Sud.