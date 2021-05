Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunța ca a capturat 1.452 de kilograme de heroina, cu o valoare de comercializare de 45 de milioane de euro. Acestea au intrat în țara pe ruta Iran-România prin Portul Constanța, cu destinația finala țarile din vestul Europei. Este a doua cea mai mare captura din Europa. …

- VIDEO| CAPTURA ISTORICA de heroina in portul Constanța : aproape o tona și jumatate, in valoare de 45 milioane euro. Au intervenit și ofițerii DEA din Statele Unite ale Americii VIDEO| CAPTURA ISTORICA de heroina in portul Constanța : aproape o tona și jumatate, in valoare de 45 milioane euro. Au intervenit…

- VIDEO: Captura istorica de droguri in Portul Constanța. 1,4 tone heroina Foto: Arhiva. DIICOT a anuntat joi ca, împreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog, a fost înregistrata o captura istorica de droguri,…

- Aproape o tona si jumatate de heroina a fost descoperita de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, cu sprijinul reprezentantilor DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol si Eurojust, in Portul Constanta.

- DIICOT a anuntat joi ca, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul Antidrog, a fost inregistrata o captura istorica de droguri, respectiv 1.452 de kilograme de heroina, gasite in containere din Portul Constanta. (Agerpres/ FOTO…

- Aproape o tona si jumatate de heroina a fost descoperita de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, cu sprijinul reprezentantilor DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol si Eurojust, in Portul Constanta.

- Aproape o tona și jumatate de heroina a fost descoperita de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, cu sprijinul reprezentanților DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol și Eurojust, in Portul Constanța. „Pentru…

- Un membru al unui cartel mexican a fost extradat din Romania in Statele Unite ale Americii, a anuntat duminica IGPR. In cursul anului 2020, politistii Serviciul Antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfasurat investigatii…