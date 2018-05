Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu a fost extrem de generos cu lautarii care au intreținut atmosfera la petrecerea de botez a fiicei sale mai mici, Anastasia. In weekend, Liviu Varciu a organizat petrecerea de botez a fiicei sale, Anastasia , pe care o are din relația cu Anda Calin . Evenimentul a fost unul foarte reușit,…

- A cazut in genunchi in fata iubitei! A plans, a facut dedicații de dragoste și a scos o mulțime de bancnote din buzunar! Liviu Varciu a organizat o petrecere de zile mari cu ocazia creștinarii fiicei lui și a iubitei, Anda Calin.

- Liviu Varciu are o fetița cu Anda Calin. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Cei doi parinți au creștinat-o deja pe micuța Anastasia, dar petrecerea de botez urmeaza sa aiba loc in curand. (CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIA IN PREMIERA CU FETIȚA LUI LIVIU VARCIU IMEDIAT CE…

