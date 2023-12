Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și lider al PNL, Ludovic Orban, a fost surprins luni in timp ce dormea in banca sa din Camera Deputaților, la ședința solemna consacrata Zilei Naționale a Romaniei. Parlamentul Romaniei a organizat o ședința solemna dedicata Zilei Naționale a Romaniei, cu 4 zile intarziere. In timpul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, Imnul National, Desteapta-te, romane!, fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul, potrivit News.ro. „Pe unitate – nu pe uniformitate – s-a cladit…

- Klaus Iohannis a declarat, vineri la receptia de la Palatul Cotroceni oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, ca este responsabilitatea cetatenilor romani sa protejeze viitorul natiunii si sa ramana vigilenti „in fata curentelor extremiste care, daca nu suntem suficient de atenti, pot deveni…

- O noua „ședința foto” cu ursul era sa se termine tragic pe Transfagarașan pentru un grup de turiști. Aceștia și-au adus inclusiv copiii aproape de animal pentru a face fotografii, relateaza BizBrașov. Mai mulți turiști au fost in mare pericol, dupa ce au incercat sa se apropie mult prea mult de un urs…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…