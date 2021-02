Cantareata americana Demi Lovato dezvaluie intr-un documentar ca a suferit, in 2018, trei atacuri cerebrale si un atac de cord dupa o supradoza de droguri. Vedeta in varsta de 28 de ani, care fusese abstinenta sase ani dupa ce a urmat tratament pentru dependenta de alcool si droguri, a fost spitalizata la Los Angeles in 2018. Ea a fost gasita, inconstienta, in casa, arata News.ro.

In trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, ea spune: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus ca mai aveam cinci pana la zece minute”.