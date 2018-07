Stiri pe aceeasi tema

- Delia tocmai a lansat o noua piesa super fresh. S-ar putea spune ca este o compilație de parodii dupa momente din serialul Narcos, versuri care fac referire la piesa ”Despacito” și celebra scena din Rapirea din Serai. Cu un sound in care se remarca influențe latino, noul single al Deliei e de pus pe…

- Ca Delia este o artista cameleonica nu mai este de mult timp o noutate, dar de data asta jurata de la X Factor pare sa se fi intrecut pe sine. Imaginile de la filmarile noului clip sunt de-a dreptul senzationale si pliiiiine de culoare!

- Stirea care anunta ca Delia nu stie cine este cantaretul Maluma a creeat isterie pe net, zilele trecute. Acum, Delia revine si isi ia revansa! Delia s-a filmat la doar o zi dupa concertul lui Maluma in Romania si si-a intrebat fanii cine este, dat fiind faptul ca a aparut peste tot, mai ales pe retelele…

- Mircea Badea, dezamagit de o interpretare a Deliei. Realizatorul tv a vorbit in cadrul emisiunii sale, despre una dintre cele mai bune voci din Romania, Maria Tanase. ”Maria Tanase a fost Dumnezeu pe pamant. Unul dintre cantecele interpretate de Maria Tanase este un blestem. Blestemul este o specie…

- Dupa Maluma, Luis Fonsi a confirmat ca vine la București vara aceasta. Artistul care a dat peste cap toate topurile cu piesa „Despacito” va canta la Festivalul El Carrusel. Evenimentul are loc la Romexpo, pe 30 iunie și 1 iulie. Luis Fonsi, pe numele sau complet Luis Alfonso Rodriguez Lopez-Cepero…

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…

- Un cadou primit de Delia de la spectatori in timpul filmarilor ”iUmor” l-a facut pe Cheloo puțin gelos. O pernuța in forma de inima, cu poza Deliei imprimata, și o cana insoțita de un mesaj i-au fost daruite artistei de doua fete, spectatoare la filmarile ”iUmor” . ”In aceasta cariera muzicala, niciodata…

- Tatal Deliei Matache, a fost operat dupa ce i s-a descoperit o tumora la rinichi. Familia așteapta rezultatul biopsiei. Ion Matache, care traiește de mulți ani pe muntele Athos, la o manastire, a revenit de curand in Romania. Dupa ce a petrecut Paștele alaturi de fetele lui și a participat la botezul…