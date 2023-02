IGPR: Over one tone of drugs siezed in 2022

Over one tone of drugs has been sized in 2022, Police Chief Commissioner Dan Octavian with the General Inspectorate of Romanian Police (IGPR) stated, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this… [citeste mai departe]