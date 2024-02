Stiri pe aceeasi tema

- Numele lui Megan Fox a aparut de mii de ori pe rețelele de socializare marți, dupa ce fanii au afirmat ca sunt dezamagiti si ca nu au recunoscut-o in imaginile de la o petrecere din Las Vegas.

- Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, insa in ultimul timp a devenit și extrem de criticata pentru kilogramele sale in plus. Fiind mereu in atenția publicului, dezvaluind situații și momente chiar și din viața personala pe Instagram și TikTok, internauții au constatat ca Andra…

- Jean de la Craiova și Catalin Maruța au devenit subiectul unor zvonuri și glume legate de asemanarea izbitoare dintre cantareț și fiul prezentatorului de la Pro TV, Andrei Maruța. Acest fenomen a fost subiectul discuțiilor online, iar ambii protagoniști au simțit nevoia sa iși exprime opinia pe marginea…

- O tanara din generatia Z a starnit reacții dupa ce s-a plans pe TikTok ca programul de munca de 8 ore este greu. Acest caz readuce in discuție sensibilitatea de care dau dovada tinerii din ziua de azi și lipsa de resiztența la frustrare.Generatia Z are probleme cu adaptarea la un job cu program fix.…

- Iți amintești de bunica Cristina Iosza, care l-a insoțit pe Rawi Srouji la emisiunea Chefi la cuțite? Femeia s-a stins din viața pe 24 ainuarie 2024, la varsta de 88 de ani. Vestea i-a indurerat pe mulți.

- Newcastle a invins-o pe marea rivala Sunderland, scor 3-0, și s-a calificat in „șaisprezecimile” Cupei Angliei. Telespectatorii s-au plans de echipamentele alese de cele doua formații. Programul și toate rezultatele din Cupa Angliei Duelul dintre Sunderland și Newcastle reprezinta una dintre marile…

- Un adevarat scandal s-a creat dupa ce Alexandra Capitanescu a caștigat vocea Romaniei. Tanara de 19 ani a plecat acasa cu marele premiu de 100.000 de euro și a fost felicitata de ceilalți concurenți și de antrenori. Totuși, pe rețelele sociale s-a format un val de nemulțumire. Internauții au inceput…

- Spectacolul „Virala pe Tik Tok”, piesa de teatru care o are in distribuție pe buzoianca Bianca Mihai ,se va juca la Sala Casei de Cultura Eotvos10 din Budapesta, in data de 1 decembrie 2023, la ora 19.00. „Fiind cea mai populara platforma de socializare la ora actuala, TikTok ofera un cadru excelent…