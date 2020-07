Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Metropolitana a ajuns în vizorul Agenției guvernamentale Independent Police Complaints Commission dupa ce în spațiul public au aparut imagini cu polițiști care imobilizau un barbat de culoare cu genunchiul pe fața în timp ce îi puneau catușele, relateaza The Guardian.…

- Comediantul Jay Pharoah a anuntat pe pagina sa de Instagram ca el insusi a fost imobilizat de politie similar lui George Floyd, dar a trait sa-si spuna povestea, dupa ce a fost confundat cu altcineva in timp ce facea jogging.

- Un polițist, in varsta de 38 de ani, a ajuns la spital cu mai multe traume, dupa ce a fost snopit in batai de un alt barbat de 33 de ani, dupa ce intre cei doi s-ar fi iscat un conflict. Incidentul s-a produs pe 6 iunie, pe teritoriul unui complex de foișoare din orașul Durlești.

- Aceste concluzii contrazic rezultatele initiale ale autopsiei oficiale efectuate de examinatorul medical al comitatului Hennepin, conform caruia nu exista nicio dovada de strangulare "traumatizanta" si ca o boala arteriala coronariana si hipertensiunea arteriala au contribuit, probabil, la moartea sa.…

- FBI va cerceta moartea unui barbat de culoare, in varsta de 40 de ani, din statul american Minnesota, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC. In filmare, victima il implora pe politist pentru ca nu mai…

- Incidentul a amintit pe cel al lui Eric Garner, un barbat de culoare care a murit fiind arestat in 2014, in aceleasi conditii. Aflat in aceeasi pozitie, sufocandu-se, acesta a rostit cuvintele „nu pot respira" de zeci de ori. Sintagma a devenit un strigat de adunare pentru activistii care protesteaza…

- Politia Locala Timisoara s-a autosesizat, marti, cu privire la situatia semnalata de mass-media, referitoare la incidentul verbal dintre un politist local si un fotoreporter, caruia i-a spus ca il amendeaza pentru ca "e un nesimtit de la presa"."Politia Locala Timisoara s-a autosesizat cu…