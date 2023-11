Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani a fost arestat preventiv dupa ce, timp de sapte ani, ar fi violat-o pe fiica partenerei sale, in varsta de 25 de ani, profitand de faptul ca aceasta era in imposibilitate de a se apara si de a-si exprima vointa, din cauza unor afectiuni medicale grave. Ancheta politistilor din…

- Gheorghe Dinca a fost obligat de instanta de judecata sa plateasca peste 700.000 euro daune catre rudele celor doua victime, la acestea adaugandu-se și cheltuieli judiciare de 750.000 de lei catre stat. Autoritatile nu au reusit insa sa stranga prea multi bani din vanzarea bunurilor care i-au apartinut…

- Un spital din Romania s-a inchis pentru o perioada pentru ca tot personalul medical a decis sa-și ia concediu. Spitalul din Darabani județul Botoșani a fost pur și simplu inchis la inceputul acestei saptamani, dupa ce singurul medic din unitatea sanitara a plecat in concediu. Dupa inchiderea Spitalului…

- Magistrații de la Curtea de Apel București ii obliga pe șefii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa-și publice veniturile, dupa un proces inițiat de deputatul USR Claudiu Nasui. El a cerut ASF sa comunice informațiile publice privind salariile si sporurile primite de conducerea instituției,…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…

- Specialiștii Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici” au finalizat analiza probelor de sange in ceea ce il privește pe Constantin Paun, fostul șef al BCCO București care a accidentat mortal o femeie de 56 de ani, chiar de ziua ei. Potrivit raportului INML șoferul nu a consumat droguri…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…