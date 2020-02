Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'',…

- Cristina Rus a nascut in mare secret cel de-al treilea copil și se simte o femeie implinita. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, fosta jumatate a trupei Blondy s-a concentrat mai mult pe viața de familie. Cristina Rus este cat se poate de discreta in ceea ce privește viața ei de familie, tocmai…

- Salvatorii din cadrul ISU Brasov au participat la actiunea de cautare a doi copii care au fost dati disparuti. Totodata, pe langa fortele MAI au participat si membri de la Asociatia 4times;4 Rescue."Azi noapte a fost gasit unul dintre copii pe malul raului Olt de catre pompierii care au participat la…

- Cristina Topescu s-a nascut la Oradea, pe 4 iulie 1960. Anii copilariei i-a petrecut in umbra tatalui sau, marele comentator sportiv Cristian Topescu. In anii de dupa Revolutie, tanara, pe atunci, Cristina, si-a construit propria cariera in televiziune si a stralucit in peisajul mediatic care se inchega…

- Autoritatile locale fac bilantul investitiilor care vor schimba fata Calarasiului. Anul 2019 a insemnat, pe scurt, deschiderea a doua santiere importante de infrastructura rutiera si pietonala - strada Grivita si bulevardul Nicolae Titulescu, modernizari realizate cu fonduri europene.

- Creatorul de moda francez de origine italiana Emanuel Ungaro a incetat din viata sambata la Paris, la varsta de 86 de ani, a anuntat duminica familia designerului, citata de AFP. Retras din lumea modei din 2004, Emanuel Ungaro era "slabit" de doi ani, a mentionat pentru France Presse o…

- Tony Britton, actor de teatru si film si regizor, a murit duminica dimineata la varsta de 95 de ani, scrie BBC preluat de news.ro. Vestea a fost data de fiica lui, prezentatoarea de televiziune Fern Britton. „Un mare actor, regizor si cuceritor”, l-a descris ea intr-un mesaj publicat pe Twitter. Nascut…

- S-au iubit, apoi s-au desparțit. Un barbat ranit in dragoste a refuzat sa accepte ca relația sa cu o fata mult mai tanara a luat sfarșit. Satula de abuzurile și teroarea in care traia, adolescenta s-a dus direct la Poliție.