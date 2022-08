Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Techirghiol a devenit roz, iar pe langa culoarea sa neobișnuita lacul emana și un miros usor neplacut. Fenomenul nu este unul nou, ci este intalnit frecvent, spun specialiști citați de Antena 3. Adrian Bilba, fost șef al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta, a explicat, in…

- Fortele ucrainene se vor retrage din orasul Severodonetsk din cauza pierderilor uriase, a anuntat seful militar regional, potrivit CNN. Fortele ucrainene vor fi nevoite sa se retraga din Severodonetsk, a declarat vineri seful administratiei militare regionale Luhansk, Serhiy Hayday, acuzand Rusia ca…

- Proprietarii autoturismelor din sectorul 6 al Capitalei vor primi, incepand de luni, QR coduri pentru ca Poliția Locala sa poata sa verifice daca autoturismele sunt parcate pe locurile care le revin. Șoferii care nu le afișeaza pe parbriz risca o amenda cuprinsa intre 100 și 200 de lei. „Foarte mulți…

- Președintele Franței a stat la masa cu soldații de la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța, unde s-a aflat in vizita. Emmanuel Macron a sosit marți seara in Romania și a fost intampinat de premierul Nicolae Ciuca. Președintele Franței a mulțumit soldaților din țara sa, care se afla in baza…

- Pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanța, se va inchide circulația rutiera, la kilometrul 13+300 de metri, timp de 7 nopți, pentru realizarea imbinarilor intre grinzile marginale și grinzile centrale. Circulația va fi deviata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada…

- Armata rusa a distrus total orașul Rubizhne din regiunea Lugansk. Autoritațile ucrainene spun ca, din cauza pierderilor suferite, localitatea poate fi catalogata drept „al doilea Mariupol”. „Rubizhne a impartașit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost complet distrus, nu exista cladiri care sa…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…