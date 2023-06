Stiri pe aceeasi tema

- Instanțele din Prahova, Brașov, Harghita și Mureș abunda de astfel de procese in care statul prin instituțiile sale are calitate de parat și obligat sa plateasca sume uriașe oamenilor atacați de urs sau rudelor celor care nu au supraviețuit atacului, relateaza Ziare.com.Valoarea despagubirilor morale…

- Echipa Asociației Sportive Școlare “Constantin Paunescu” Iași (club sportiv care face parte din Comitetul Sportiv Național Special Olympics Romania) a caștigat primul TITLU EUROPEAN la rugby (Turneul Internațional Flag Rugby Special Olympics, Paris 2023), primul turneu de acest fel organizat de Special…

- Vicepresedintele PNL Adrian Cozma, lider al filialei liberale din Satu Mare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca UDMR are „mai mult decat merita” in acest guvern, iar in noul guvern UDMR sa detina unul-doua ministere. „UDMR are mult mai mult in aceasta coalitie, detine portofolii importante,…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta este concluzia halucinanta a unui vot negativ dat de opoziția din Consiliul Județean modernizarii drumurilor și dezvoltarii din zona Borlova-Muntele Mic, stațiune turistica de interes național, de teama ca nu cumva civilizarea drumurilor forestiere pentru turism sa puna piedici…

- Comisia aloca 106,2 milioane euro Germaniei, Belgiei, Franței, Italiei, Luxemburgului, Portugaliei, Romaniei și Turciei pentru dezvoltarea noii capacitați de echipe medicale de urgența a rescEU.

- Comisia Europeana a clasat cauza de infringement privind adoptarea Programului național de control al poluarii atmosferice, in urma masurilor adoptate de Ministerul Mediului din Romania, Comisia Europeana a decis retragerea, de pe rolul Curții de Justiție a UE, a cauzei C-69/22 avand ca obiect lipsa…

- Presedintele Klaus Iohannis a evidențiat relatiile speciale ale Romaniei cu Brazilia, respectiv cu orașul Rio de Janeiro, punctand faptul ca, in urma cu 95 de ani, odata cu stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele doua țari, Romania a inființat, la Rio de Janeiro, prima sa legație din America Latina.…

- Selecționata Spaniei conduce in sondajul live realizat de cotidianul din Madrid, urmata de Croația, Brazilia, Germania, Uruguay și Portugalia. Naționala noastra se afla pe locul 21, inaintea Serbiei, Franței și Turciei. ...