VIDEO Cum arată Drumul expres din vestul țării care ar trebui să fie gata anul acesta Lucrarile la Drumul expres in vestul țarii au debutat in 2022, iar anul acesta spre final sunt șanse sa fie deschis traficul pe o mare parte din proiect. Este vorba despre legatura rutiera dintre Centura Oradea și Autostrada A3 și, practic, de primii kilometri veritabili de drum expres din Ardeal. Primii kilometri din Drumul expres al Ardealului Deși lucrarile sunt avansate pe mare parte din proiect, iar antreprenorul Strabag este mobilizat pe șantier, doar o parte din drum ar putea fi deschis la finalul anului, scrie Hotnews . Este vorba de circa 13 kilometri de drum expres veritabil (DEx11)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

