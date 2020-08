​Pe lânga aerul curat și multitudinea peisajelor de basm, orașul Gstaad gazduiește și o casa care a devenit între timp obiectiv turistic. Aceasta își poate schimba înfațișarea în funcție de fiecare anotimp în parte.



Cum e posibil așa ceva? Simplu, este îmbracata în totalitate din oglinzi, devenind în funcție de necesitați chiar și "invizibila".



Cum arata casa oglinzilor din Gstaad:



View this post on Instagram

A mirrored house in middle of the Swiss mountains... Just as a thought this country couldn’t…